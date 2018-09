Bergamo, alla Fiera torna Creattiva

Dal 4 ottobre, ecco le tante novità Dopo aver superato con l’edizione primaverile il prestigioso traguardo del milione di visitatori, Creattiva torna con la 21esima edizione in programma da giovedì 4 a domenica 7 ottobre 2018 alla Fiera di Bergamo.

Merito di un format che l’ha consacrata a livello nazionale quale manifestazione di riferimento per la filiera delle arti manuali (e in grado di attirare anche espositori e visitatori dall’estero). Anche la nuova edizione presenta diverse novità e l’ennesima serie di iniziative che catturano l’attenzione di decine di migliaia di appassionate, oltre a rivenditori, stiliste/i e trendsetter. La manifestazione, ideata e organizzata da Promoberg, è sostenuta dai Main sponsor Ubi Banca e Credito Bergamasco Banco BPM e dallo storico Partner Camera di Commercio di Bergamo.

Dalla prima edizione a oggi il trend della manifestazione è sempre stato in costante crescita. Quattro giornate da vivere da protagonisti. Per gli operatori della filiera si tratta di un imperdibile appuntamento per promuovere le proprie attività e fare business a grandi livelli. Il pubblico invece ha solo l’imbarazzo della scelta, tra la corposa parte espositiva e il migliaio di eventi collaterali, tra laboratori, corsi, dimostrazioni e work shop capaci di sorprendere anche le esperte più trendy.

L’edizione autunnale dedica al mondo della creatività si sviluppa su 17mila metri quadrati al coperto della Fiera di Bergamo. Presenti 292 imprese (22 delle quali provenienti da 12 paesi stranieri) alle quali si sommano i 21 giovani selezionati per la terza edizione della Fashion Half Marathon, concorso dedicato agli stilisti emergenti (vedi di seguito voce Principali Eventi). Il totale delle aziende che, dal debutto a oggi, hanno fatto esplodere il fenomeno Creattiva, supera di slancio quota 5.000. Che Bergamo sia per quattro giornate la capitale italiana delle arti manuali è un dato di fatto. Sono 16 le regioni rappresentate, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. La rappresentativa più numerosa è quella lombarda (147 imprese provenienti da 9 province), capitanata dalle imprese di Bergamo (67), seguite da Milano (30), Lecco (16) e Monza Brianza (12).

NOVITA’ E PRINCIPALI EVENTI

In vista delle festività natalizie Creattiva lancia una nuova iniziativa: Natale in Galleria. Nella Galleria centrale della Fiera sarà allestita una multicolorata rassegna di alberi di Natale (in totale 24) addobbati da altrettanti espositori. Una piccola quanto fantasiosa foresta di alberi di Natale addobbati in modo originale e anche inconsueto. La competizione sarà ovviamente contrassegnata dalla fantasia, dalla massima creatività e dalle novità di alcuni prodotti, che daranno nuove idee e consigli su come abbellire l’albero natalizio. Sarà poi il pubblico a decretare con il proprio voto quello ritenuto il più bello.

Dopo il grande successo ottenuto da Master Beads, evento di scena nell’edizione primaverile dedicato alla bigiotteria di altissima qualità che ha portato a Bergamo creatici di tutto il mondo, Creattiva presenta un nuovo evento di sicuro appeal: Master Quilt. A cura di MasterQuilt, azienda specializzata nell’organizzazione di corsi di alto livello, workshop ed eventi, l’appuntamento prevede una serie di corsi (a numero chiuso) di alto profilo dedicati al patchwork e al cucito creativo. La prima edizione vede protagoniste due autentiche guest star del settore, entrambe provenienti dagli Stati Uniti d’America: Marti Michell (Atlanta, Georgia) e Cherry Guidry (Baton Rouge-Los Angeles, California). Per Info e iscrizioni: www.masterquilt.eu

Special «Teachers’ day 5 oct» - Forte il legame creato da Creattiva con il mondo della scuola, per consentire agli insegnanti, una volta apprese in fiera le tecniche e le novità del settore, di trasferire tutto ciò ai giovani studenti. In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti istituita dall’Unesco (venerdì 5 ottobre), per il corpo docente è stato organizzato «CreAttivi a scuola», convegno presso il Centro Congressi della Fiera, e quattro laboratori presso le sale Workshop al primo piano.

Creattiva rafforza ulteriormente la partnership con la filiale italiana di Juki Corporation, azienda giapponese leader nel mondo per la produzione di macchine per cucire industriali. Oltre al fondamentale contributo per la Fashion Half Marathon (concorso dedicato agli stilisti emergenti; vedi di seguito), Juki organizza un seminario tecnico dedicato all’Eccellenza nel cucito. Appuntamento sabato 6 ottobre dalle 9.30 alle 13 nella Sala Caravaggio del Centro Congressi Fiera.

E poi non mancherà Cascailmondo: si tratta di uno spettacolo dal vivo nato da un progetto di Yuriko Mikami, che traduce le fiabe e i disegni realizzati dai bambini ospedalizzati in un’opera, completa di musiche e coreografie. L’ospedale Papa Giovanni di Bergamo ha supportato l’idea dall’inizio e ha partecipato in maniera significativa alla sua evoluzione dando opportune indicazioni. La commissione sanitaria ha accettato la fase di test e sono stati prodotti alcuni lavori/opere concrete che saranno rappresentate a Creattiva. Appuntamento sabato 6 ottobre, alle ore 16, presso il Palco Sfilate del Padiglione C.

Tra i momenti più attesi dal pubblico di Creattiva svetta anche la terza edizione della Fashion Half Marathon, originale contest nazionale di moda dedicato ai giovani stilisti di tutta Italia. Sono 21 i giovani stilisti (lo stesso numero di chilometri da percorrere nella mezza maratona) per tre giorni si danno battaglia in fiera a colpi di taglio e cucito per ideare e confezionare un capo di abbigliamento con i materiali e le attrezzature (uguali per tutti) messi a disposizione da JUKI e Partners. Quest’anno il tema a cui devono ispirarsi riguarda gli abiti più iconici delle pellicole di tutti i tempi. Domenica 7 ottobre, ore 16, presso il Palco Sfilate nel Padiglione C, la sfilata finale. Una giuria di esperti decreterà i tre emergenti che meritano di salire sul podio dei vincenti. Quest’anno la madrina d’eccezione è Lara Magoni, assessore alla Moda, Turismo e Marketing territoriale di Regione Lombardia. In sole tre edizioni la competizione organizzata da Promoberg Fiera Bergamo, in collaborazione con Juki Italia Spa e con la direzione artistica di Luisa Scivales, titolare dell’omonimo Istituto di Moda cittadino, si è imposta all’attenzione del settore a livello nazionale.

Altro appuntamento, che richiama in questo caso soprattutto l’attenzione del pubblico maschile, è Creattiwood, evento con artigiani, maestri d’ascia, artisti e aziende che lavorano il legno. 2.500 i metri quadrati sui quali scultori, intagliatori e imprese non si limitano a mettere in vetrina il meglio per la lavorazione del legno. Nei laboratori gli artisti sono in continua attività, consentendo al pubblico di assistere a imperdibili dimostrazioni pratiche e a come prende «forma» un capolavoro in legno partendo dal pezzo grezzo.

LE INFO UTILI

Navette gratuite per Stazione Fs e Aeroporto

Dato l’alto numero di appassionate che, oltre a raggiungere Bergamo con auto e pullman, utilizzano il treno e l’aereo, anche quest’anno sono a disposizione dei visitatori per le quattro giornate della fiera dei bus navetta gratuiti con tragitto Fiera – Stazione FS di Bergamo e Fiera – Aeroporto BGY. La fermata presso la stazione sarà alla pensilina ATB posizionata in prossimità dell’uscita del Piazzale Stazione, sul lato destro. La cadenza dei viaggi sarà ogni 30/40 minuti, con inizio alle ore 8.30. 8 ultima corsa dalla Fiera con direzione Stazione alle 19.30)

In aeroporto invece punto di partenza e arrivo presso la zona arrivi dello scalo. Orari, dalle 8.30 alle 19,30. In aeroporto, all’Info Point di VisitBergamo (l’Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione turistica della Provincia di Bergamo), saranno disponibili tutte le informazioni sulla manifestazione e sulla navetta per la Fiera.

Da giovedì 4 a domenica 7 ottobre, orari: 9.30 - 19

Biglietti: Intero: 10 € (Acquistabile in loco), Ridotto 8 €, Ridotto plus 5 € riservato a: ragazzi dai 10 ai 13 anni compiuti, over 65 anni, gruppi oltre 25 persone (se con pullman, biglietto omaggio per 1 autista e 1 accompagnatore) , persone con disabilità inferiore al 100% + 1 accompagnatore. Ingresso gratuito: bambini fino a 9 anni compiuti, persone disabili al 100% + 1 accompagnatore. Abbonamento per i 4 giorni: 24 €.

Info e dettagli: https://www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva/

Ticket Parcheggio: auto: 3 €, bus: 10 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA