Bergamo Sposi compie 20 anni

Dal 2 al 4 febbraio tutto sul giorno più bello La rassegna dedicata alla filiera del matrimonio compie vent’anni. Alla Fiera di Bergamo, dal 2 al 4 febbraio in esposizione il meglio per le nozze e tanti eventi collaterali, con il pubblico sempre più protagonista.

Bergamo Sposi, la tradizionale rassegna dedicata al mondo del matrimonio, del ricevimento e della cerimonia, compie vent’anni. Un traguardo importante e non comune quello delle nozze di cristallo, che conferma la kermesse tra gli appuntamenti di riferimento del Nord Italia per gli operatori, le famiglie e i futuri sposi.

Ideata da Promozioni Confesercenti e organizzata da Ecspo srl in collaborazione con Ente Fiera Promoberg, la manifestazione si tiene da venerdì 2 a domenica 4 febbraio 2018, come sempre negli ampi e raffinati spazi allestiti alla Fiera di Bergamo.

L’anniversario sarà suggellato dall’annullo filatelico speciale concesso da Poste Italiane, che sarà presente con un desk all’ingresso della manifestazione, in occasione dell’inaugurazione (venerdì, ore 17). Speciale anche la serata di sabato, quando in fiera si ripercorreranno i momenti più belli ed emozionanti passati insieme a Bergamo Sposi, con la musica, gli avvenimenti e le mode degli ultimi vent’anni, in compagnia delle Miss e delle Coppie protagoniste delle passate edizioni.

Quest’anno sono 145 le imprese espositrici che animeranno la manifestazione, distribuita su 8.000 metri quadrati di superficie (padiglione B e relativo foyer), con un’offerta merceologica capace di soddisfare anche il pubblico più esigente. Bergamo Sposi da anni si conferma evento regionale, per gli arrivi sia del pubblico sia degli espositori. La parte del leone la fanno sempre le imprese bergamasche (98, il 67,6% delle presenze totali), ma è molto significativo il dato degli espositori provenienti da fuori provincia (32,4%), in particolare da Brescia (13%) e Milano (10,3%). In totale sono sette le provincie lombarde rappresentate, ai quali si aggiungono altre tre regioni italiane.

La categoria merceologica più rappresentata è quella del Ricevimento e Ristorazione (20,7%), seguita da quella più presente nei sogni di sposi e invitati, riguardante gli Abiti da Sposa/Cerimonia (13%), in costante aumento nelle ultime edizioni. Seguono Foto/Video e Bomboniere, Partecipazioni e Liste nozze (entrambe al 10,3%).

La programmazione degli eventi di Bergamo Sposi prevede come sempre momenti di grande spettacolo, che si alternano ad appuntamenti dedicati al sociale e a corsi di grande utilità per i futuri sposi. Dopo la cerimonia di inaugurazione (venerdì, ore 17), in serata si terrà il primo dei tre concorsi di acconciatura e trucco promossi dalla Accademia Bergamasca Acconciatori, dedicato agli studenti. Sabato spazio a Estetica e Make up, domenica grande concorso con la partecipazione dei professionisti dell’acconciatura Sposa.

Domenica pomeriggio la tradizionale e attesa sfilata in passerella delle top model con protagonisti gli atelier di Bergamo Sposi, che presenteranno le nuove collezioni sposa e cerimonia, in un ambientazione unica e altamente spettacolare.

In una società in grande trasformazione anche in tema di matrimoni, molto interessante la presentazione, venerdì sera, del corso sperimentale di preparazione al matrimonio civile promosso dal Comune di Bergamo: «Due Cuori, Una Capanna e un po’ di Organizzazione», a cura di Sabrina Toscani, massima esperta italiana di organizzazione personale, che fornirà ai partecipanti utili strumenti per pianificare e vivere in serenità la loro vita a due. Sabato, per l’intera giornata, la manifestazione presenta Wedding Workshop «Mi Sposo», a cura di Angelo Lorenzi, wedding planner di indiscussa creatività, svelerà alle future spose i segreti e le dritte per organizzare un matrimonio spettacolare senza dimenticare la gestione economica delle nozze. Per completare il programma formativo, l’esibizione di Carlo e Rosalind, coppia di pasticceri bergamaschi noti per aver partecipato a un famoso talent show dedicato ai pasticceri amatoriali: i due mostreranno alle spose come preparare gustosissime torte e biscotti, nell’ambito del loro nuovo progetto «Back Lab Italia».

In tema di attenzione ai giovani e alle loro esigenze, Bergamo Sposi ospiterà domenica all’ingresso esterno della fiera il camper di «Young’s all you need is…», iniziativa promossa da alcuni giovani bergamaschi in collaborazione con la Diocesi e l’Università degli Studi di Bergamo, per incontrare e ascoltare le storie dei giovani bergamaschi (dai 20 ai 30anni).

Immancabili i premi con i quali Bergamo Sposi festeggia i visitatori che non hanno ancora provato l’emozione del matrimonio. Tutte le persone non ancora sposate possono partecipare gratuitamente al concorso «Fortunati in Amore». In palio un viaggio per due persone alle Maldive, offerto da Ovet, ma anche fedi nuziali, gioielli e capi di abbigliamento. Tutte le info su fierabergamosposi.it.

