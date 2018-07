Boom di bici elettriche in Bergamasca

Produzione triplicata in un anno Nel 2017 in Italia la produzione è aumentata del 48% e la Bergamasca non è da meno. Bike, telai e motore: piace la mobilità sostenibile.

Ogni undici biciclette vendute in Italia, una è elettrica. A dirlo è l’ultimo rapporto dell’Ancma, l’Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori a cui fanno riferimento i produttori soci di Confindustria. Nel 2017 sono state vendute in Italia 1.688.000 biciclette, ma la variazione positiva dell’1% rispetto al 2016 è dovuta alle 148 mila e-bike vendute, pari al 19% in più rispetto al 2016. S ulla spinta di questo nuovo modo di andare in bicicletta, i numeri della produzione italiana di due ruote elettriche aumentano: dai 23.600 del 2016 si è passati ai 35 mila veicoli dello scorso anno con un +48%. Anche a Bergamo diverse aziende sono impegnate in questo settore: produzione triplicata in un anno.

