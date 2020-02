Rally di Ubi Banca in Borsa

Vola sopra l’offerta di Intesa Avvio di seduta di corsa per Piazza Affari con l’ops di Intesa su Ubi che scalda il listino.

Avvio di seduta di corsa nella mattinata di martedì 18 febbraio per Piazza Affari con l’ops di Intesa su Ubi che scalda il listino. Il Ftse Mib guadagna fino ad oltre l’1% per poi appiattirsi +0,12% a 25.170 punti ancora sui massimi dall’ottobre 2008. Ubi guadagna il 25,18% a 4,34 euro sopra l’offerta promossa da cà de Sass che guadagna il 2,28% . Sotto pressione invece Bper che, nell’ambito dell’operazione, si è impegnata a rilevare fino a 500 filiali. Tra stop & go il titolo in asta lascia fino al 5,8%. Unipol che si prenderà la parte assicurativa sale dell’1,86%. Su Banco Bpm (+5,6%), Popolare di Sondrio (+6,4%). Tra gli altri titoli in calo Stm (-3,44%), Pirelli (-2%) alla vigilia del piano. Lo spread tra btp e bund è in area 131 punti base

Anche le altre principali Borse europee aprono le contrattazioni negative, sulla scia dei mercati asiatici con Tokyo in calo per la quarta seduta consecutiva, per i timori degli investitori sull’impatto del Coronavirus sull’economia. L’indice Nikkei ha perso l’1,40%. Tra le piazze finanziarie, Parigi apre con un -0,75%, Francoforte cede lo 0,85% mentre Londra arretra dello 0,88%.

