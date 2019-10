Brembo, nuovi spazi di ricerca avanzata

Investimento da 20 milioni di euro Il nuovo edificio, inaugurato nella mattinata di giovedì 17 ottobre, è adiacente a quello del Kilometro Rosso. Alberto Bombassei: «Avanti sulla strada dell’innovazione».

È stato inaugurato nella mattinata di giovedì 17 ottobre a Stezzano il nuovo edificio del Centro Ricerche e Sviluppo di Brembo, la multinazionale dei freni presieduta da Alberto Bombassei.

L’area, oltre al nuovo show room, ospita gli spazi del testing-prove su strada,

il laboratorio materiali e quello per la ricerca avanzata

Brembo al Kilometro Rosso

12 mila mq e ha richiesto un investimento di circa 20 milioni di euro

Alberto Bombassei, presidente di Brembo

Nel corso dell’inaugurazione, Bombassei ha evidenziato l’importanza strategica degli investimenti in ricerca e sviluppo a supporto della crescita dell’azienda, in un contesto di rapida evoluzione del settore dell’auto come quello attuale: «Siamo molto soddisfatti – ha commentato – di questo nuovo impianto, che abbiamo fortemente voluto e che ci impegna in una nuova sfida molto importante: continuare sulla strada dell’evoluzione e innovazione, che ci permette di mantenere una forte leadership, riconosciuta in tutto il mondo, capace di soddisfare, e spesso anticipare, le nuove esigenze dei nostri clienti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA