Casirate, polo Amazon pronto in autunno

Sarà «green» con alberi e arnie per le api Il cantiere di casirate al quale lavorano imprese bergamasche è al 30%, centro pronto a ottobre. Lavoro per 400 persone e consegne con operatori locali. «sarà il più avanzato d’Europa».

Il centro di smistamento del colosso dell’e-commerce Amazon in costruzione a Casirate sarà pronto a settembre per poi entrare in funzione ad ottobre. Verrà, quindi, completato in tempi record. I lavori, infatti, sono cominciati a novembre e sono attualmente arrivati al 30%.

Dieci mesi, quindi, basteranno a Vailog, l’operatore internazionale di logistica che per Amazon sta realizzando il polo logistico, per portare a termine un progetto di simile portata (basta dire che i relativi capannoni copriranno una superficie di circa 35 mila metri quadri alla quale va aggiunto anche il parcheggio con 500 posti auto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA