Contributi alle imprese bergamasche

Camera di commercio, cinque nuovi bandi Previsti anche voucher per interventi di consulenza e di formazione destinati alle aziende della provincia. Le domande si possono già presentare.

Da ieri, lunedì 1 aprile, le imprese aventi sede legale in Italia e almeno una sede (legale od operativa) in provincia di Bergamo, hanno la possibilità di presentare domanda di partecipazione a due tipologie di bandi.

Il primo: voucher per assistenza e consulenza a favore delle micro, piccole e medie imprese. In relazione a questa tipologia di intervento sono tre i bandi messi a disposizione dall’ente camerale: Sviluppo d’impresa, Sviluppo d’impresa agricola e Azioni di supporto all’internazionalizzazione.

Il secondo: voucher per formazione. In relazione a questa tipologia di intervento l’ente camerale ha messo a disposizione delle imprese del territorio due bandi: per interventi di formazione e per interventi di formazione nelle imprese agricole.

Le modalità per accedere ai bandi sono pubblicate nella sezione Bandi e contributi del sito www.bg.camcom.it. Tutti i bandi resteranno aperti fino al 31/12/2019, salvo esaurimento dei fondi. Gli interventi di consulenza, di assistenza e di formazione saranno realizzati con il coordinamento di Bergamo Sviluppo attraverso i soggetti attuatori accreditati, i cui elenchi sono pubblicati sotto forma di allegato per ogni bando.

