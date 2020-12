Da Urgnano il «Portavaccino»

Gio’Style progetta il trasporto sicuro I ricercatori di Gio’Style, il marchio italiano con sede ad Urgnano, da sempre vicino al territorio già duramente colpito dal virus, hanno sviluppato una soluzione per il trasporto sicuro e agevole dei vaccini anti-Covid 19, in grado di garantire una temperatura interna compresa tra i -80°C ed i -70°C e rispettare le regole per la movimentazione dei vaccini definite dalle case farmaceutiche. Un sistema conforme agli standard imposti da importanti organizzazioni sanitarie mondiali come l’Oms.

Un’azienda di Bergamo ha sviluppato un sistema per il trasporto sicuro e agevole dei vaccini anti-Covid 19, in grado di garantire una temperatura interna compresa tra i -80 e i -70 gradi centigradi e rispettare le regole per la movimentazione dei vaccini definite dalle case farmaceutiche.

Il Portavaccino

Si tratta del «Portavaccino» dell’azienda Giò Style, 70 anni di storia aziendale a Urgnano: «Il prodotto ha superato i rigorosi test di laboratorio ed è ora disponibile sul mercato nel canale professionale sanitario, dunque per i produttori di vaccini, strutture ospedaliere, Ats territoriali e Asl» spiegano dall’azienda.

Per quanto riguarda le caratteristiche, riempito di ghiaccio secco, in ambiente di +32 gradi garantisce una performance termica di 26 ore, con una temperatura interna compresa tra i -80 e i -70 gradi. A queste, si possono aggiungere altre 42 ore con una temperatura interna compresa tra i -70 e i +5° gradi centigradi.

