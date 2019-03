Dalla Val di Scalve alla Norvegia

«Così abbiamo superato la crisi» La «Duci» di Vilminore ha vinto un appalto a Tromso.«Cantiere bloccato quando migrano renne e uccelli».

Fino a dieci anni fa il lavoro era in provincia di Bergamo o di Brescia. Poi, per trovarlo, ci si è dovuti spingere sempre più in là: in altre regione, in altri Stati, addirittura fuori dall’Unione Europea. Una scelta non semplice per molti motivi, ma una scelta che ha premiato sia per possibilità lavorative che per la qualità delle attività.

Dal 2015 l’Impresa Duci, ditta fondata nel 1958 che opera nel settore edile di Vilminore di Scalve, è sbarcata nella zona più settentrionale della Norvegia, prima ad affiancare altre aziende italiane, poi da sola. «Avevamo già fatto qualche lavoro all’estero – racconta Ernesto Duci, che con i fratelli Alberto e Pietro dirige l’azienda -, in particolare in Francia, poi nel 2015 la svolta.

