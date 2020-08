Era il re dei dolci e del pandoro

È morto a Verona Alberto Bauli Impossibile non aver mai assaggiato un suo pandoro o comunque un suo prodotto dolciario. È morto martedì 11 agosto a Verona Alberto Bauli: avrebbe compiuto 80 anni il 5 settembre e per oltre 25 anni è stato presidente del gruppo dolciario fondato nel 1922 dal padre Ruggero, ora con sede a Castel d’Azzano (Verona) ed ora leader italiano nella produzione di pandori e dolci da ricorrenza.

L’azienda sotto la sua guida nel 2006 ha acquisito il biscottificio trevigiano Doria, nel 2009 ha rilevato da Nestè i prodotti da forni commercializzati con i marchi Motta e Alemagna nel sito di San Martino Buon Albergo (Verona) e nel 2013 la Bistefani di Casale Monferrato (Alessandria). Alberto Bauli è stato per alcuni anni anche consigliere del Banco Popolare, ricoprendo la carica di presidente della Banca Popolare di Verona.

In una delle rare interviste, rilasciata più di 10 anni fa, aveva confessato di «avere ottenuto più di quello che poteva pensare, ma l’unica cosa che gli mancava era portare il mare a Verona». Nel 2018 il gruppo ha fatturato oltre 472 milioni di euro, con circa 1500 dipendenti.

Il sogno di portare il mare a Verona, dove ha sempre vissuto nella casa sopra il Teatro Romano, era legato alla passione per la barca, l’unico svago che l’ingegner Bauli si concedeva, assieme alla moglie Gabriella, per le vacanze sul Mediterraneo (oltre alle visite nei musei e a qualche comparsa sul green del golf), al lavoro nell’azienda fondata nel 1922 dal padre Ruggero. Classe 1895, il patriarca che nel 1927 partì, come tanti veneti, per l’Argentina in cerca di fortuna, si imbarcò sul transatlantico Principessa Mafalda, sopravvivendo ad un terribile naufragio. Dieci anni dopo il ritorno a Verona con la moglie Zina, celebrato con l’apertura di un laboratorio e una pasticceria.

Nel 1950 l’avvio della produzione industriale e la crescita progressiva negli anni ’60 e ’70. Una storia tipicamente italiana. Ruggero Bauli è morto nel 1985. E nei 25 anni di presidenza di Alberto Bauli, il gruppo è divenuto leader di mercato. Impegno industriale, ma anche nel mondo della finanza.

