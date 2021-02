Freni Brembo in carbonio-ceramico

per la prima volta su una Cadillac La partnership con la Brembo va avanti da 15 anni ma è la prima volta che una Cadillac - la famosa casa americana simbolo dell’auto lussuosa - e, in particolare la CT5-V Blackwing 2022, monta un impianto frenante Brembo in carbonio-ceramico.

Altra novità per questo modello il freno di stazionamento elettrico Brembo e la centralina dei sensori che segnalano l’usura delle pastiglie freni. La Brembo equipaggerà anche l’altro nuovo modello Cadillac CT4-V Blackwing. Entrambi i modelli, monteranno di serie un sistema frenante Brembo con dischi in ghisa ad alte prestazioni. Ma, come detto, la CT5-V Blackwing potrà montare anche come optional il più avanzato sistema frenante in carbonio-ceramico Brembo, novità assoluta per Cadillac.

Questi nuovi impianti rappresentano la quarta generazione di sistemi frenanti Brembo forniti per la Cadillac Serie V e rappresentano per l’azienda il culmine di 15 anni di storia con Cadillac.

«Con un motore da 668 cavalli di potenza - spiega una nota aziendale - il pacchetto freni Brembo in carbonio ceramico della CT5-V Blackwing è in grado di far risparmiare 28,8 kg di peso, aumentando ulteriormente le performance di questa berlina ad alte prestazioni. Inoltre, l’esclusivo nuovo colore bronzo delle grandi pinze Brembo, visibili attraverso le ruote, contribuisce a sottolineare il look raffinato della CT5-V Blackwing». La leadership di Brembo nella tecnologia dei freni in carbonio è frutto di decenni di esperienza in Formula 1. Poi nel 2002 le applicazioni stradali.

