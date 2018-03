I sindacati ritirano lo sciopero

«Lunedì a Orio al Serio si volerà» Per ogni turno sulla torre di controllo del Caravaggio di Orio ci saranno quattro controllori, al posto dei tre attuali. È questa una delle conquiste che la delegazione sindacale (Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl e Unica) ha ottenuto con l’incontro avuto questa mattina con Enav. Anche per questo motivo, è stato ritirato lo sciopero dei controllori di volo all’aeroporto previsto per lunedì prossimo.

La trattativa ha portato anche a miglioramenti delle condizioni logistiche della sala operativa, alla conferma e al rispetto dei limiti di impiego contrattuali di ciascun operatore, alla soluzione dei problemi tecnologici di alcune apparecchiature e, soprattutto, alla pianificazione di trasferimenti di personale da altri aeroporti per raggiungere l’organico utile alle esigenze operative dello scalo bergamasco.

«Enav e sindacati si ritroveranno il prossimo 15 settembre per valutare lo stato dei lavoro e l’eventuale necessità di rinnovare gli accordi – si legge nella nota delle RSA. Intanto, si chiudono positivamente le vertenze del 2017, in modo da permettere di ritirare l’azione di sciopero già dichiarata per lunedì prossimo».

