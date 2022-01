I telai Itema per il Lanificio Cerruti. «Accordo all’insegna del made in Italy»

Accordo all’insegna del made in Italy tra il Lanificio F.lli Cerruti di Biella, uno dei più prestigiosi in Italia, e Itema, azienda bergamasca tra i leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni avanzate per la tessitura.