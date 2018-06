Il gruppo Bonaldi passa a Volkswagen

«Una scelta per garantire sviluppo» Si è conclusa l’intesa, che sarà perfezionata a luglio 2018, tra il Gruppo Bonaldi e Porsche Holding GMBH, emanazione diretta di Volkswagen AG, per l’acquisizione, attraverso la controllata Eurocar Italia s.r.l., dell’intero pacchetto azionario di Bonaldi Motori s.p.a, Bonaldi Tech s.p.a. e delle società immobiliari del Gruppo.

Porsche Holding GMBH, con sede a Salisburgo-Austria, interamente controllata da Volkswagen AG, è la più grande realtà automobilistica e di maggior successo in Europa; la Società punta ad estendere e consolidare il mercato italiano, al centro della sua strategia di sviluppo.

L’operazione tra Bonaldi e Porsche Holding GMBH porta l’azienda bergamasca, storica concessionaria Volkswagen – con sedi a Bergamo, Treviglio, Lecco, Sondrio e Milano – direttamente all’interno della galassia Volkswagen AG. L’intesa, che sarà perfezionata dopo le verifiche di legge e il parere positivo dell’Antitrust, prevede la continuità di tutte le risorse umane, delle sedi e di tutti i brand del Gruppo Bonaldi.

Simona Bonaldi e Gianemilio Brusa, Amministratori Delegati Gruppo Bonaldi: «Abbiamo fatto una scelta strategica, per garantire crescita e sviluppo alla nostra azienda. La Bonaldi è un’attività storica, un successo che dura da quasi 60 anni, con oltre 300 dipendenti, 11.500 vetture vendute nel 2017 e un fatturato consolidato di 300 milioni di Euro. Siamo tra i più grandi concessionari in Italia e un punto di riferimento per efficienza organizzativa e servizi innovativi al cliente. Non abbiamo mai smesso di investire, e oggi siamo presenti in 4 province: Bergamo, Lecco, Sondrio e Milano. Il mercato dell’automobile è in profonda trasformazione: la tecnologia e l’innovazione, i cambiamenti economici e sociali, stanno portando a nuove abitudini e diverse esigenze di mobilità. Le case automobilistiche stanno riorganizzando radicalmente i modelli produttivi, di vendita e servizio al cliente. Il Gruppo Volkswagen è sempre stato un punto di riferimento e una garanzia per Bonaldi. Cinquant’anni dopo l’intuizione del Comm. Lorenzo Bonaldi che, insieme alla moglie Carla Comana, ha fondato e avviato una grande impresa, in continuità con la nostra storia scegliamo Porsche Holding Salisburgo per proseguire con l’espansione, la crescita e lo sviluppo in un mercato sempre più globale e competitivo».

Johannes Sieberer, Amministratore Delegato Automotive Retail Porsche Holding GMBH: «Siamo lieti di acquisire questa impresa ricca di tradizioni e di successi nel cuore economico dell’Italia che con le sue sedi ed i suoi 8 marchi del Gruppo Volkswagen, gode di una performance di eccellenza sul mercato. Rimanendo nella tradizione della famiglia Bonaldi faremo di tutto per portare avanti questo successo. Il Gruppo Bonaldi amplia in modo significativo la nostra rete di vendita già esistente in Friuli Venezia Giulia e in Toscana a Firenze».

Matthias Moser, Amministratore Delegato Eurocar Italia S.r.l.: “Sono fermamente convinto che l’acquisizione del Gruppo Bonaldi e del suo team di collaboratori di assoluta eccellenza, contribuirà ad arricchire professionalmente tutta la squadra di Eurocar Italia. Ci sono tutti i presupposti per un’ottima integrazione fra queste due realtà di successo”.

