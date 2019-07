Il ricordo dei dipendenti Italcementi

«Per noi era l’Ingegner Giampiero» «Nei corridoi della sede storica di via Camozzi bastava il nome di battesimo per identificarlo»: il ricordo del Cda e dei dipendenti uniti al cordoglio della famiglia Pesenti.

«Per tutti in Italcementi era “l’Ingegner Giampiero”. Non per una mancanza di rispetto nei suoi confronti, al contrario: nei corridoi della sede storica di via Camozzi a Bergamo bastava il nome di battesimo per identificarlo, essendo stato Giampiero Pesenti ben più che il vertice societario dell’Azienda per oltre trent’anni»: così il Consiglio di amministrazione e tutto il personale di Italcementi ricorda il presidente e consigliere delegato Giampiero Pesenti, morto nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio all’età di 88 anni.

«Lui rappresentava la continuità di una dinastia imprenditoriale che aveva fondato Italcementi, fin da fine Ottocento azienda leader del cemento in Italia e protagonista dello sviluppo economico e sociale del Paese per oltre 150 anni – ricordano i dipendenti unendosi al cordoglio della famiglia Pesenti –. Giampiero Pesenti incarnava l’Azienda italiana che era stata capace di andare oltre se stessa e i propri confini nazionali, acquisendo nel 1992 una multinazionale come Ciments Français, di oltre due volte più grande della stessa Italcementi, e facendo della società bergamasca una protagonista di dimensioni globali, quinto produttore al mondo di cemento. La personalità, l’intelligenza e l’autorevolezza di Giampiero Pesenti hanno contribuito a fare di Italcementi quello che è ancora oggi, pur nel contesto di un gruppo internazionale più grande: una società leader, dal punto di vista industriale ma anche nella capacità di visione, sempre con l’ambizione di andare oltre il presente. Grazie Ingegner Giampiero, per l’insegnamento e i valori che ci ha dato».

