Intesa al 98,89% di Ubi Banca

Ufficializzata la revoca dei titoli dalla Borsa Intesa arriverà a controllare il 100% del capitale di Ubi e così non avrà soci di minoranza.

Con l’offerta obbligatoria di Intesa Sanpaolo sulle azioni di Ubi Banca non consegnate all’Opas, Intesa dal 90,2% è arrivata a detenere il 98,8988% del capitale dell’istituto di Brescia-Bergamo. Lo ufficializza un comunicato di Intesa, confermando quanto già emerso nella giornata di venerdì.

Avendo superato la soglia del 95% si procederà al ’delisting’ del titolo Ubi dalla Borsa passando per lo ’squeeze-out’ col quale il gruppo guidato da Carlo Messina raccoglierà direttamente le azioni residue. Intesa diventerà così titolare del 100% di Ubi, senza quindi più soci di minoranza. Sarà così tutto più facile sia nell’assemblea di metà ottobre per la nomina nel nuovo Cda di Ubi sia in quella delle prossima primavera per la fusione fra le due banche.

