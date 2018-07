La grande distribuzione offre lavoro

Richieste anche nella Bergamasca La grande distribuzione cerca personale, anche sul nostro territorio. A offrire nuovi posti di lavoro è in particolare Esselunga, ma anche la catena tedesca Aldi, da poco in Bergamasca.

La grande distribuzione cerca personale, anche sul nostro territorio. A offrire nuovi posti di lavoro è in particolare Esselunga che a settembre assumerà, nell’ambito del progetto neodiplomati delle scuole alberghiere ed istituti tecnici, 70/80 giovani in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, di cui 45/50 nel reparti del «fresco» (panetteria, gastronomia, macelleria...), una decina ai Bar Atalantic, 8/10 nei siti produttivi di Pioltello e parma e 15 nell’ambito manutenzione. Con una richiesta specifica per Bergamo, dove sono richieste figure responsabili della gestione della catena di distribuzione.

Anche la catena tedesca Aldi, arrivata da poco nella Bergamasca, seleziona personale: al momento si cercano sui punti vendita italiani 9 assistenti alle vendite e 14 manager.

