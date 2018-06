La prima auto solare è made in Bergamo

Svelata al museo Ferrari a Maranello È made in Zogno la prima auto solare italiana: è stata presentata al museo Ferrari a Maranello.

È «made in Zogno» la tecnologia di «Emilia 4», la prima auto solare italiana svelata al Museo Ferrari di Maranello. La vettura, progettata e costruita dall’Università di Bologna, ha infatti visto come partner tecnologico Scm Group, il colosso italiano leader nelle macchine e nei componenti industriali che ha messo a disposizione del progetto il know how della sua controllata bergamasca Cms.

