Leolandia, ricerca di personale al via a Capriate

Nuove opportunità di lavoro nel parco a tema di Capriate specializzato nell’entertainment per famiglie, annuncia l’avvio delle selezioni del personale per il 2023.

Mentre i bambini festeggiano il Natale Incantato sulle giostre, fervono già i preparativi per la nuova stagione che partirà sabato 18 febbraio. I colloqui si svolgeranno nel mese di gennaio: per segnalare la propria candidatura o avere informazioni è possibile consultare il link «Lavora con Noi” del sito Leolandia all’indirizzo www.leolandia.it/lavora-con-noi.html.

Diverse le posizioni disponibili, con riferimento a tutte le aree di attività del parco: accoglienza e assistenza clienti, biglietterie, operatori giostre e giochi a premio, commessi, addetti alla ristorazione incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, truccabimbi, animatori con esperienza attoriale o attitudine alla danza, personaggi character, operai per le pulizie del parco, un manutentore meccanico senior e un aspirante manutentore. Posizioni aperte anche nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato.

Per la maggior parte delle posizioni è previsto un periodo di formazione e affiancamento all’interno del parco: sono quindi sufficienti in fase di selezione una spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali e al sorriso, e la conoscenza delle lingue straniere per gli operatori a contatto con il pubblico.