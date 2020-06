«Mai fatte pressioni sulle Istituzioni»

Confindustria Bergamo sulla zona rossa «Confindustria Bergamo non ha mai fatto pressioni di alcun genere sulle Istituzioni ma ha sempre dato loro piena collaborazione». Il commento di Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo, sull’inchiesta della mancata zona rossa a Nembro e Alzano.

