Michelle Hunziker pensa a donne e bimbi

Al via «Goovi», una linea di benessere Niente a che fare con il mondo dello spettacolo o con quello della moda del marito, a capo della maison del Levriero: la conduttrice televisiva lancia una linea di prodotti per il benessere e il mondo dei bambini.

Michelle Hunziker diventa imprenditrice nel mondo del benessere. La bergamasca d’adozione, moglie di Tomaso Trussardi, spesso e volentieri in giro nelle nostre zone – da Palazzo Trussardi in Città Alta fino al rifugio San Lucio in Val Seriana dove si è recata lo scorso 18 agosto – avvia una nuova attività di business.

Dal bagnoschiuma allo shampo fino agli integratori naturali, il progetto vede in pista anche un bergamasco d’accezione, Massimo dell’Acqua, ad non a caso del gruppo Trussardi e con una grande esperienza nel settore beauty dato il suo passato in Kiko. Da indiscrezioni sarebbe stato proprio lui ad avere avuto questa idea e a fare da gancio tra Michelle e Artsana, azienda comasca leader nei prodotti per bambini e per il benessere con 1,8 miliardi di ricavi, famosa in tutto il mondo per il suo marchio Chicco

Il nuovo brand si chiamerà Goovi, da The Good Vibes (Le Buone Vibrazioni, ndr) e vede in campo, insieme a Michelle Hunziker, Andrea Bonomi, uno tra gli investitori più di successo del momento.

