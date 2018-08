Multinazionale in arrivo a Cividate

Mille posti di lavoro nella logistica Massimo riserbo sul nome della multinazionale che sbarcherà a Cividate: cantiere a novembre, operativi dall’anno prossimo.

Una multinazionale estera attiva nel settore logistico-distributivo è pronta a sbarcare a Cividate al Piano, nell’area del Cascinone gestita dalla Vitali di Cisano. L’annuncio è stato dato in Consiglio comunale lunedì sera. All’ordine del giorno c’era l’approvazione di una variante al Pgt per un rondò che servirà la zona interessata: la proposta ha raccolto il voto favorevole anche delle minoranze, a conferma dell’importanza del progetto. Si parla infatti di un investimento attorno ai 50 milioni di euro, capace di portare sul territorio più di mille posti di lavoro, se si considera che sono previste circa 700 persone per turno. Il 2 ottobre è atteso l’ok al progetto definitivo, quindi cantiere da novembre e taglio del nastro già a settembre del 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA