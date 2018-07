S. Giovanni Bianco,nuove offerte di lavoro

Il Gruppo Smi cerca neolaureati Dal progettista meccanico allo sviluppatore. Sono numerose le figure che il Gruppo Smi di San Giovanni ricerca per le sue sedi anche di Telgate e San Pellegrino.

L’azienda di San Giovanni Bianco è alla ricerca di giovani neo laureati da inserire in organico. La richiesta di personale è stata ribadita durante la presentazione del laboratorio dell’innovazione Smilab con sede nel Point di Dalmine. Un laboratorio nato dalla sinergia tra l’Università degli Studi di Bergamo e il Gruppo Smi, tra i maggiori costruttori di impianti di imbottigliamento e macchine di imballaggio al mondo.

Il laboratorio sarà un luogo per la messa a punto di progetti utili a valorizzare le capacità degli studenti universitari dell’ateneo bergamasco e rispondere all’esigenza dell’impresa, collaborazione che pone le basi per ulteriori attività congiunte, dalla formazione continua alla partecipazione a bandi di finanziamento.

Mentre la ricerca di personale continua: la distanza da Bergamo, spesso è un freno per i giovani che molto spesso, nonostante l’azienda sia una realtà unica nel settore con clienti in tutto il mondo, scartano questa opportunità per scegliere altre soluzioni. Il Gruppo Smi cerca neo laureati sia a San Giovanni Bianco, sia a San Pellegrino e Telgate. A questo link tutte le figure richieste.

