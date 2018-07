Stipendi, crescita lenta a Bergamo

Operai e dirigenti: i numeri su L’Eco Ma come fanno gli operai a guadagnare di più in Emilia Romagna piuttosto che nella ricca Lombardia?

Non è l’unico interrogativo che sorge spontaneo scorrendo il 25o Rapporto sulle retribuzioni in Italia, che, per il 2017, mostra un quadro complessivamente positivo, anche se, nella nostra provincia, le buste paga crescono meno che in Lombardia e risultano in perdita anche nel confronto con Milano. Impiegati e operai bergamaschi sono le uniche due figure che, in quanto a buste paga, superano la media italiana, mentre dirigenti sono costretti a guardare con invidia altre città in cui i pari grado guadagnano molto di più. Su L’Eco di Bergamo in edicola sabato 14 luglio tutti i numeri e i confronti.

