Ubi Banca, approvato il dividendo

Moratti presidente, Nicastro vice L’assemblea di Ubi Banca, in corso alla Fiera di Bergamo nella mattinata di venerdì 12 aprile, ha eletto il nuovo Cda.

L’assemblea di Ubi Banca - in corso durante la mattinata di venerdì 12 aprile alla Fiera di Bergamo – ha eletto il nuovo Cda, votando con il 98,9% del capitale presente in assemblea la lista presentata dai soci storici di Bergamo, Brescia e Cuneo di Ubi Banca, riuniti in un patto di consultazione sul 21,5% del capitale. La lista conferma Victor Massiah, che resterà consigliere delegato, e indica Letizia Moratti alla carica di presidente e Roberto Nicastro alla vicepresidenza.

Gli altri consiglieri sono Ferruccio Dardanello, Pietro Gussalli Beretta, Silvia Fidanza, Letizia Bellini Cavalletti, Paolo Boccardelli e i bergamaschi Paolo Bordogna e Osvaldo Ranica, mentre faranno parte del comitato per il controllo sulla gestione: il bergamasco Alberto Carrara, Alessandro Masetti Zannini, Monica Regazzi, Francesca Culasso e Simona Pezzolo De Rossi. L’assemblea dei soci ha deliberato anche il dividendo di 12 centesimi.

