Ubi chiude 11 filiali e ne ristruttura 50

Ecco il piano di riorganizzazione Undici mimi sportelli che si avviano verso la chiusura - entro l’anno - due filiali che vengono convertite in mini sportelli e oltre 50 filiali che saranno soggette a restyling in chiave - anche - tecnologica.

Sono interventi previsti dal Piano industriale 2019-2020 di Ubi Banca e, nel caso specifico, riguardano la nostra provincia. In particolare le chiusure - non immediate, ma programmate per l’autunno - riguarderebbero i mini sportelli della provincia bergamasca. Il numero complessivo di filiali passerà così dalle attuali 140 a 129. Parallelamente è previsto un piano di investimenti che porterà, nel 2019 e nel 2020, alla ristrutturazione di più di 50 filiali in Bergamasca, per un investimento di oltre 10 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA