Quaresima, il ritorno alle nostre origini

Con il Mercoledì delle Ceneri si inaugura la Quaresima, 40 giorni che valgono come 40 anni: il tempo che il popolo d’Israele impiega per uscire dall’Egitto e per arrivare alla Terra promessa si comprime dentro una manciata di settimane. La Quaresima è l’Esodo in formato personale e tascabile, che conserva intatta la carica spirituale di quel primo passaggio di liberazione: se è vero che Dio impiega una notte per liberare Israele dal cuore dell’Egitto in cui era tenuto come schiavo, sono poi necessari 40 anni di cammino per liberare il cuore di Israele dalla nostalgia per l’Egitto. Per questo l’Esodo diventa la controfigura della Quaresima, perché fissa la stilistica della conversione: un istante di grazia accende un cammino che ha a che fare con la disponibilità a lasciarsi trasformare il cuore.