A Bagnatica si pilota un Boeing 737

Nuova sede del centro di simulazione volo Nuova sede per il Centro di simulazione professionale Dastyflysim: si pilota un Boeing 737. Postazioni di caccia militari e per viaggi nello spazio

Il rumore dei motori e dei propulsori in fase di decollo scatenano l’adrenalina, gli schermi che riproducono in hd le città e gli aeroporti di tutto il mondo, insieme alle vibrazioni e ai movimenti, fanno il resto. Come un vero pilota, esattamente come su un vero Boeing 737. È l’esperienza che si può vivere al Dastyflysim che lunedì ha inaugurato ufficialmente la sua nuova sede a Bagnatica.

Si tratta del Centro di Simulazione professionale nato da un’idea dell’imprenditore dei detergenti e aliantista convinto, Fabrizio Arizzi, patron della Dasty Italia, ha deciso di diversificare il suo business investendo in una delle sue più grandi passioni: il volo. Nella sala, quattro postazioni di caccia militari, due per i Boeing 737 Ng (una static e una full motion) e un punto denominato «Vr Stargate» in cui è possibile, grazie a un visore, compiere viaggi nello spazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA