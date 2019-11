A Ranica il mercatino di Natale

Il ricavato ai bambini bielorussi Sabato 23 e domenica 24 novembre l’Associazione Aiutiamoli a Vivere organizza il tradizionale mercatino a Ranica. A causa del maltempo è stato necessario spostarlo dal piazzale esterno del Comune al chiuso della Casa delle associazioni di via Simone Elia.

Alexei P

Il ricavato della raccolta fondi “ Mercatino di Natale 2019” verrà devoluta una parte al Progetto Vacanza Terapeutica primavera 2020 dei bambini bielorussi , che vivono tuttora in zone contaminate a seguito del disastro di Chernobyl, per sostenere le spese di soggiorno e una parte per il micro progetto di Loev in Bielorussia per sostenere un delicato e importante intervento per un bambino di 7 anni Alexei P. che soffre dalla nascita di agenesia sacrale e questo intervento gli da la possibilità di poter stare seduto sulla sedia a rotelle ed evitare complicazioni ai suoi organi.

Fondazione AIUTIAMOLI A VIVERE Comitato di Ranica Via Simone Elia, 2 - 24020 Ranica (BG)C.F. 95107530164. Tel. 035 347590 Fax 035.4124747. 0039 3495574131 (Presidente). 0039 3332937243 (Vicepresidente)

