Almè, ricordi e lacrime per Christian e Riccardo. Mercoledì i funerali

La camera ardente di Christian è stata allestita nella chiesetta accanto alla parrocchiale, mentre quella di Riccardo nell’appartamento di via Raffaello Sanzio, dove abitano i genitori Camillo e Sara. E in entrambi i luoghi il viavai di parenti, amici e colleghi è continuo, tutti con le lacrime agli occhi, distrutti per una tragedia inaspettata che ha scosso tutta la comunità.

«Ci mancheranno moltissimo - hanno detto gli amici di sempre dei due ragazzi all’esterno della chiesetta, tutti commossi e con poca voglia di parlare -, erano persone buone che non si meritavano quello che è successo. Noi siamo cresciuti tutti insieme qui ad Almè, abbiamo fatto una vita insieme sin dall’infanzia e adesso siamo ancora qui tutti insieme per dar loro l’ultimo saluto che si meritano e come avrebbero voluto».

«Christian era laborioso, onesto e aveva il cuore d’oro» Nella chiesetta vicino alla bara c’erano i familiari di Christian, distrutti dal dolore. «Mio figlio era straordinario - ha detto con grande commozione il padre Luigi (Christian lascia anche la madre Norma e i fratelli Jacopo, Thomas e Ilenia) -, laborioso, onesto e aveva il cuore d’oro: dava tutto anche con gli amici. Il giorno della tragedia era insieme a Riccardo, amico di vecchia data che conoscevo così come conosco benissimo i suoi genitori».

Poi papà Luigi ha ricordato che «l’ultima volta che ho visto mio figlio è stato venerdì: era stato a mangiare e mi aveva salutato dicendo “ciao papi ci vediamo domani”, che era proprio il sabato della disgrazia. Ora tutte le volte che passo in corridoio mi sembra di vederlo ancora mentre mi saluta, mi è rimasta impressa l’ultima volta che l’ho visto. Poi in casa abbiamo tanti ricordi e vengono in mente i momenti vissuti insieme».

I funerali di Christian e Riccardo saranno celebrati mercoledì 1° marzo alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Almè «Il fatto che vengono in tanti - conclude il padre Luigi - fa comprendere quanto era ben voluto». C’era anche Angelo Arnoldi, titolare della ditta Autotrasporti Arnoldi Emilio e figli di Valbrembo, per la quale Christian lavorava dal 2009 come autotrasportatore di bestiame. «Era un bravo ragazzo e un gran lavoratore - ha sottolineato Arnoldi -, sempre disponibile. Da noi è sempre stato di casa perché sin da piccolo passava in ditta con mio figlio, quando finivano scuola. Loro sono cresciuti insieme e anche Christian ha sempre avuto la passione per gli animali e per i camion, così dopo aver preso la patente aveva iniziato a lavorare con

«Riccardo era spiritoso e rideva sempre» noi. Non ha mai creato problemi o fatto ritardi, era sempre disponibile e non diceva mai di no. Anche i clienti ci sono rimasti male perché era sempre cordiale, parlava con tutti, era simpatico e ironico». L’ultimo giorno di lavoro era stato venerdì. «Era con mio figlio a preparare il camion perché sarebbe partito per la Francia».

Sono state tantissime anche le persone che hanno portato la loro vicinanza alla famiglia di Riccardo (lui lavorava per un’azienda farmaceutica di Chignolo), nella cui abitazione il via vai è stato continuo. «Sono venute centinaia di persone - ha raccontato ieri alle 17 il padre Camillo - e questa vicinanza fa piacere». «Mio figlio - ha ricordato commosso - era proprio un bravo ragazzo ed era solare con tutti. Parlava con giovani e anziani e non faceva distinzioni tra ricchi e poveri. Io l’ultima volta l’ho visto venerdì in video-chiamata: era a cena dalla sua ragazza e mi aveva detto “sono andato a correre, mi fermo a mangiare qualcosa da Eveline (la sua compagna), poi domani mattina vado a fare il giro in montagna”».