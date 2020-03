(Foto by Facebook)

Le squadre speciali russe in azione ad Alzano fuori dalla Rsa (Foto by Facebook)

Alzano, già al lavoro la task force russa

Squadre speciali sanificano la casa di riposo Due squadre speciali, una dell’Esercito Russo ed una dell’Esercito Italiano stanno sanificando la casa di riposo Martino Zanchi ad Alzano.

Arrivati da poche ore, sono già al lavoro nella provincia bergamasca una parte del personale russo arrivato in aiuto delle autorità locali nell’emergenza coronavirus. In totale sono 104 arrivati mercoledì sera a Orio al Serio. 32 sono medici gli altri operatori sanitari e squadre come quelle intervenute oggi, specializzate nella sanificazione degli ambienti.

