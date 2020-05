Anche Orio riparte dopo il lockdown- Foto In un'atmosfera irreale, il primo volo da Sofia

(Foto by Yuri Colleoni)

In un'atmosfera irreale, il primo volo da Sofia Primo volo passeggeri in arrivo a Orio al Serio dopo il vuoto del lockdown, lunedì 18 maggio alle 6.51, un Wizzair in arrivo da Sofia.

Erano 109 passeggeri i passeggeri a bordo del primo volo atterrato all’aeroporto di Orio al Serio dopo la chiusura dello scalo imposta dall’emergenza covid. È atterrato alle 6.51 di lunedì 18 maggio il volo Wizzair proveniente da Sofia. In un’atmosfera irreale, il «Caravaggio» riprende molto lentamente l’operatività dopo il lockdown, un’altra ottantina di persone si sono imbarcate sempre sullo stesso volo per raggiungere la capitale della Bulgaria in mattinata.

Nessun problema di gestione della situazione nonostante i controlli molto severi considerato anche il ridottissimo numero di passeggeri.

