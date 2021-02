Arriva il Master etico per gli under 26

Tirocinio nelle aziende con l’Efp di Seriate L’Efp Sacra Famiglia di Comonte di Seriate promuove il corso in gestione d’impresa rivolto a giovani tra i 19 e 26 anni. Open day il 13 e 27 febbraio.

Sabato 13 e sabato 27 febbraio presso l’Ente di Formazione professionale Sacra Famiglia a Comonte di Seriate, sono in programma due open day per un’iniziativa unica e originale. L’Efp Sacra Famiglia lancia infatti un Master etico - Corso di specializzazione in tecniche di gestione d’impresa, rivolto a giovani da 19 a 26 anni con almeno un diploma tecnico professionale; ci si iscrive accedendo al sito www.efpsacrafamiglia.com/master . La partecipazione è gratuita. Ma un’apposita commissione selezionerà venti studenti in base a motivazione e percorso di studi.

«È un’occasione preziosa per i giovani che potranno accrescere le competenze e fare esperienze dirette sul campo attraverso il tirocinio in aziende del territorio» annuncia Bruna Capoferri direttrice dell’Efp Sacra Famiglia. Aziende dall’impatto economico e sociale come Lovato, Polynt, Il Castelletto, Latteria Branzi, Bellini Lubrificanti, Torrefazione Ravasio. Non solo, ma durante il corso interverranno testimonial di alto profilo come lo chef Chicco Cerea, l’economista Stefano Zamagni, il presidente nazionale della Uildm Marco Rasconi, il ricercatore Stefano Laffi, il cantautore Vava77, il musicista Fabio Treves, la fondatrice della Biblioteca della Natura Cristina Mostosi, il travel designer Pier Paolo Di Nardo, don Giovanni Gusmini.

A sua volta lo staff comprende docenti anche da fuori regione, in particolare da Padova e Vicenza. Il Master si articola in 28 giornate, da aprile a novembre (escluso il periodo estivo), sabato e domenica ogni 15 giorni, 230 ore in aula e 200 di tirocinio in aziende. «Durante il lockdown – spiega Capoferri – abbiamo visto persone straordinarie dedicare con abnegazione tempo ed energie al prossimo. Da questo spirito di “dono” nasce il Master, perché la squadra di docenti che si è formata attorno al progetto ha deciso di regalare ai giovani le proprie competenze in modo gratuito, con il solo scopo di fornire strumenti utili ad affrontare questa crisi economica. Le competenze ricevute in dono dai giovani saranno da loro rimesse in circolo nelle aziende in cui faranno tirocinio; da qui ricadranno sulla intera comunità, alimentando un sistema virtuoso di scambio di saperi».

L’Efp Sacra Famiglia è la sede e l’ente organizzatore del Master, nato dall’ idea di due cittadini di Scanzorosciate, Marco Vivian e Federica Gambirasi, che hanno trovato nella scuola di Comonte la disponibilità a realizzarlo con la collaborazione del Comune di Scanzorosciate e di Terre del Vescovado. «Abbiamo accolto la proposta dei nostri concittadini – riferisce Angela Vitali assessore alla Promozione del territorio – per aiutare i giovani a trovare lavoro, in ciò sostenuti dalle competenze acquisite nel tirocinio presso aziende locali. La speranza è che l’approccio possa tradursi in assunzioni». «È una bella sfida – s’appassiona Capoferri – perché noi siamo formatori di ragazzi e adolescenti, e ora ci cimentiamo con lo stesso entusiasmo con i giovani. C’è all’opera uno staff di 20 persone e un comitato direttivo». Al termine del Master, a seguito della discussione di una tesi, sarà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite.

