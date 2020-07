Auto contro moto a Torre Boldone

Code sulla provinciale della valle Seriana Uno schianto tra un’auto e una moto avvenuta verso le 17.30 sta causando lunghe code in discesa dalla Valle Seriana.

Tre ambulanze in codice rosso si sono recate lungo al provinciale 35 della Valle Seriana in territorio di Torre Boldone per un incidente tra un’auto e una moto.

Ancora non abbiamo notizie sulla gravità di quanto accaduto.

Alle 18 la situazione del traffico che già era molto sostenuto a causa del rientro dalle gite in montagna, si è ulteriormente aggravata.

