Auto prende fuoco in A4, vigili del fuoco in azione nella notte a Seriate

I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti nella notte tra lunedì 1° agosto e martedì 2 per l’incendio di un’autovettura sull’autostrada A4. L’allarme è scattato verso l’1,30 a Seriate in direzione Milano. I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto è intervenuto anche il 118, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente dell’auto, un giovane di 23 anni.