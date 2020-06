Bagnatica, fiamme in un capannone

Intervengono i Vigili del Fuoco L’incendio scoperto da una pattuglia «Sorveglianza Italiana» intervenuta per un allarme scattato in una ditta vicina.

Verso le 14.50 di domenica 28 giugno una pattuglia di vigilanza privata è intervenuta a Bagnatica in via Lena per l’attivazione di un allarme. Arrivato sul posto l’agente ha notato del fumo provenire dalla ditta vicina e ha subito allertato i Vigili del Fuoco.

Due squadre, una dalla Centrale di Bergamo e una dal distaccamento di Dalmine sono subito accorse per spegnere le fiamme.

L’incendio che ha interessato materiale esterno e poi ha coinvolto un piccolo magazzino di materiale di scorta e un locale mensa è stato spento e la zona messa in sicurezza.

