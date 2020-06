Bonate Sopra, casa in fiamme -Foto

Momenti di apprensione, nessun ferito Fiamme in un’abitazione nel tardo pomeriggio di giovedì 25 giugno, intervento dei Vigili del Fuoco, edificio inagibile.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e in supporto anche di quella di Dalmine sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì 25 giugno a Bonate Sopra in via Tagliamento 28 per un incendio che si è sviluppato in un'abitazione.

Fortunatamente non c’è nessun ferito. Ingenti, invece i danni alla struttura che è stata considerata inagibile .

