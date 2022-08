Camion in fiamme a Gorle, incendio spento dai vigili del fuoco - Foto

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti giovedì 4 agosto per un incendio di un camion posteggiato a Gorle in via Don Emilio Mazza. L’allarme è scattato poco prima delle 8. I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa. Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in corso d’accertamento: secondo le prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe partito da uno scooter parcheggiato davanti al grosso mezzo. Lo scooter avrebbe preso fuoco a causa dell’esplosione di una bomboletta di gas che si trovava sotto il sellino. La fiamma sprigionatasi dalla bomboletta avrebbe fatto incendiare il serbatoio dello scooter e si sarebbe poi propagata al camion distruggendolo completamente.