Camion, perde un piede e urta un autobus

Finestrini in frantumi, 5 ragazzi feriti lievi L’incidente nella mattinata di lunedì 23 novembre verso le 7.15 in via Cassinone a Seriate.

Brutta avventura per alcuni ragazzi dai 15 ai 25 anni che viaggiavano su un autobus di linea nella mattinata di lunedì 23 novembre verso le 7.15 che era in via Cassinone a Seriate.

La dinamica è ancora la vaglio dei carabinieri di Seriate intervenuti sul posto: sembra che un camion con un cassone che trasportava una gru abbia avuto dei problemi con uno dei quattro piedi stabilizzatori (quelli che si piantano per terra per sollevare la gru) e che abbia urtato prima un’auto betoniera, poi uscendo completamente di sede abbia strisciato anche la fiancata sinistra di un autobus di linea, mandando completamente in frantumi tutti i finestrini.

Tanto spavento per i cinque giovani che erano seduti sul quel lato del bus (tre ragazzi di 15 anni, uno di 14 e una ragazza di 25), ma per fortuna solo ferite lievi e ricovero in codice verde in ospedale per i controlli medici del caso.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Bergamo.

incidente in via Cassinone a Seriate

