«Concerti in Villa» a Seriate, venerdì 2 settembre l’ultimo appuntamento

È giunta all’epilogo la rassegna «Concerti in Villa» promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Seriate in collaborazione con l’associazione «Alfredo Piatti Aps» e la direzione artistica del maestro Attilio Bergamelli. Il terzo e ultimo concerto del programma 2022 è previsto venerdì 2 settembre alle 21 a Villa Guerinoni, dove ha sede la biblioteca comunale di Seriate. Durante la rassegna è stata eseguita musica classica e contemporanea, ora s’avvia invece un excursus nella musica dal ‘600 a oggi per celebrare il 75° anniversario della Costituzione italiana a cui induce il titolo del concerto – «Una storia tutta italiana» – eseguito da Kaleido Trio, composto dal flauto di Yuri Ciccarese, dal clarinetto basso di Raffaele Bertolini, dalla fisarmonica di Gianni Fassetta. «Siamo al termine di un percorso emozionante – afferma l’assessore alla Cultura, Antonella Gotti –, iniziato a Villa Ambiveri, le cui mura e giardino oltre a ricordarci la storia di una donna unica hanno risuonato di musica barocca, romantica e folk. Ora si conclude una rassegna che porta con sé il piacere di ascoltare pagine che hanno segnato la storia della cultura musicale e anche le nostre vite, spesso legate a quel brano o a quella colonna sonora. L’ultimo concerto in villa ci regalerà adagi seicenteschi, ouverture liriche note e anche melodie di film indelebili».