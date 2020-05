Daino cade in un canale a Credaro

Salvato dai Vigili del fuoco - Foto È caduto in un canale a Credaro e i Vigili del fuoco sono intervenuti per salvarlo. A segnalare l’animale in acqua alcuni residenti della zona.

Salvataggio in acqua nella serata di lunedì 18 maggio. Intorno alle 19.30 i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine con l’Aps e il furgone dei soccorritori fluviali sono intervenuti per recuperare un daino a Credaro, in via dei Dossi. L’animale era caduto in un canale, con il rischio che affogasse. A segnalarlo alcuni residenti della zona.

I Vigili del fuoco, una volta portato in salvo il daino, lo hanno consegnato alla polizia provinciale.

Nelle foto dei Vigili del fuoco alcuni momenti dell’intervento dei Vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA