Con l’auto finisce contro un albero

Grave donna di 53 anni a Ranica Grave incidente a Ranica poco le 18 di lunedì 27 aprile. Una donna di 53 è ferita in condizioni critiche. Con l’elisoccorso è stata trasferita a Brescia.

Lo schianto in via Viandasso, a Ranica, nella serata di lunedì 27 aprile. Poco dopo le 18 una 53enne di Ranica stava guidando la sua Nissan Micra da Gorle in direzione del suo paese quando, per cause ancora da accertare, è finita contro un albero che costeggiava la strada.

Le sue condizioni sono parse subito gravi e sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, un’automedica e l’elicosoccorso. La ferita è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Brescia. Sul posto anche due pattuglie ella Polizia locale di Ranica.

