Elicottero e reparto cinofilo in azione

Cento persone controllate, due arresti Vasta operazione dei carabinieri a Seriate e nei comuni limitrofi . Ecco i risultati.

A Seriate e nei comuni limitrofi, nell’ambito delle attività di controllo pianificate dai carabinieri nella giornata di venerdì, i militari della Compagnia carabinieri di Bergamo, con il supporto del nucleo elicotteri e dei carabinieri cinofili di Orio al Serio, hanno svolto dei servizi straordinari di controllo su attività commerciali, persone e veicoli in transito, con l’impiego di circa venti militari dei vari reparti dell’Arma del territorio.

I controlli eseguiti hanno consentito di identificare circa 97 persone, 9 delle quali di interesse operativo per precedenti specifici per furto o spaccio di droga. In particolare, due uomini, un 36enne originario dell’Albania, ed uno originario del Marocco sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di 15 gr. di cocaina e la somma in contanti di 700 euro. Due le persone sono state denunciate in stato di libertà: un 23enne originario del Senegal per violazione del foglio di via obbligatorio, ed un 43enne cittadino rumeno per furto di generi alimentari all’interno di supermercato.

