Festa con musica e assembramenti

Chiuso un locale ad Albano S. Alessandro Hanno organizzato una festa violando le norme anti Covid-19 e sono arrivati i Carabinieri che hanno sospeso l’iniziativa e chiuso il ristorante.

È successo sabato sera 10 ottobre ad Albano Sant’Alessandro: in un locale i Carabinieri della Compagnia di Bergamo sono intervenuti presso un ristorante dove era stata segnalata musica ad alto volume e decine di ragazzi intenti a ballare, tutto in violazione alle norme anti Covid-19.

I responsabili dell’evento avevano dichiarato di aver organizzato una festa privata ma in realtà, giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato che il ristorante era stato trasformato in una vera e propria discoteca con tanto di buttafuori e rivendita di biglietti.

Decine i giovani intenti a ballare, il tutto in violazione delle norme previste per il contrasto alla diffusione del virus. Pertanto i militari hanno provveduto a far spegnere la musica interrompendo la festa ed il locale è stato chiuso. Identificati gli organizzatori e i partecipanti, sono ora in corso accertamenti per l’identificazione di eventuali altri responsabili.

