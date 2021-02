Festa serale in un locale di Seriate

Musica e balli, arrivano i Carabinieri Nella serata di domenica 7 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno eseguito un controllo in un locale di Seriate, riscontrando diverse irregolarità nell’ambito della normativa anti-Covid.

In particolare i militari della Tenenza di Seriate hanno accertato che nella serata, all’interno del locale in cui era presente anche una sala da ballo, c’erano circa 80 persone, intente a ballare senza alcuna distanza di sicurezza, con tanto di addetti alla musica e camerieri. I militari hanno provveduto a far sciogliere l’assembramento. Il locale è stato sanzionato e chiuso per cinque giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA