Devastante esplosione a Seriate-Foto/Video

Palazzina sventrata, un morto e due feriti Nella mattinata di lunedì 16 marzo un’esplosione ha sventrato una palazzina in via Dante. C’è un deceduto. Una ragazza estratta salva dall'appartamento vicino e una donna di 49 anni portata in codice rosso al Niguarda.

Una palazzina sventrata, detriti sparsi per diverse decine di metri sulla strada e il fumo che esce dal tetto da una casa di via Dante a Seriate. Un’esplosione ha rotto l’irreale silenzio di questo lunedì mattina nel centro del paese. All’interno della palazzina è stata rinvenuta una persona deceduta che ancora non è stato possibile identificare.

Sul posto i carabinieri e i Vigili del fuoco che hanno anche estratto una ragazza salva dall’appartamento adiacente, la donna ha una spalla rotta. C’è anche una terza personal ferita che è grave, una donna di 59 anni che è stata trasportata in codice rosso al Niguarda di Milano.

Si ipotizza che l’esplosione sia stata causata da una fuga di gas. La palazzina seriamente danneggiata dall’esplosione rischia di cadere.

La strada è stata chiusa dalla Polizia Locale e dai carabinieri per facilitare l’intervento dei soccorsi.

