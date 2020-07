Fuggono all’alt, inseguimento in A4

Sequestrati 84 kg di sigarette rubate La polizia stradale di Seriate ha intercettato un’auto con un carico di «bionde» rubate, per un valore di 21 mila euro.

Dieci scatoloni di sigarette rubate, per un peso complessivo di 84 chili e un valore di 21 mila euro. È quanto ha sequestrato la polizia stradale di Seriate nella mattinata di mercoledì 22 luglio, al termine di un inseguimento mozzafiato iniziato sull’autostrada A4 e terminato in un parco giochi a Cologno Monzese. Tutto è iniziato all’altezza di Agrate, quando una pattuglia della stradale ha intimato l’alt a un’Audi A3 station wagon, con due persone a bordo: anziché fermarsi, la macchina ha accelerato e gli agenti si sono lanciati all’inseguimento. La fuga si è conclusa in un parco giochi di Cologno Monzese, dove i due hanno abbandonato l’auto per scappare a piedi. Nel baule della macchina, risultata intestata a una rom domiciliata a Cologno Monzese, gli agenti hanno trovato il carico di sigarette, rubate nella stessa mattinata da un furgone. La refurtiva e la macchina sono state sequestrate.

