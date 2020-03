Positivi a Bergamo 3416, +552 in 1 giorno

«I decessi in Lombardia arrivati a 1218» Seguiamo in diretta alle 17.30 la quotidiana conferenza stampa dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

La conferenza è in programma alle 17.30: seguila qui con gli aggiornamenti di domenica 15 marzo. «Alla fine della prima settimana potremmo capire a che punto siamo con i contagi - spiega Gallera -. La crescita è ora costante».

«Questa domenica, la quarta dal primo caso di Coronavirus, le nostre città sono molto vuote: gli effetti di questa attenzione si vedranno fra una settimana» dato che il virus ha una o due settimane di incubazione. Quindi i risultati contiamo di vederli fra una settimana. Oggi si sconta la domenica con tanta gente in giro della settimana scorsa» ha spiegato l’assessore.

«I positivi in Lombardia - spiega Gallera - sono 13.272, più 1.587, i ricoverati in ospedale sono 4.898, più 602 rispetto a sabato 14 marzo. C’è una crescita costante ma non esponenziale. In terapia intensiva aumentano solo di 25, 757 in totale, un dato molto più ridotto rispetto alla media di 45. Ma non cantiamo vittoria, anche perchè i decessi sono 1.218, con una crescita di 252».

È Bergamo la provincia con più contagiati dal coronavirus in Lombardia: 3.416 con un aumento in un giorno di 552: a Brescia i contagi sono 2.473 (+351), a Cremona 1.792 (227), a Pavia 722 (100), a Mantova 327 (60), Monza e Brianza 339 (+115).

Nella città metropolitana di Milano i contagiati sono 1.750 (+200) di cui 711 in città (79), dunque con numeri in proporzione alla popolazione più bassi di altre zone.

Giulio Gallera, già nella mattinata, ci ha tenuto a spiegare gli sforzi per trovare nuovi posti di terapia intensiva che diventano sempre più necessari con l’emergenza Coronavirus.«Noi stiamo dando il massimo - dice all’ANSA -, stiamo aiutando i presidi ospedalieri sotto pressione». «In due giorni abbiamo spostato 90 pazienti in autoambulanza da Cremona, Crema, Bergamo, Seriate e portato in altre strutture, una capacità di reazione eccezionale, ma sempre più difficile. Speriamo - conclude - non arrivi il giorno in cui non riusciamo a offrire una risposta alla crescita del bisogno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA