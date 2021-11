I comuni Covid-free passano da 166 a 168. Torna sotto controllo la situazione a Zanica Il tasso di incidenza, nella settimana 27 ottobre – 2 novembre 2021, è pari 16 nuovi casi per 100.000 abitanti, ovvero 0,16 per 1.000, in leggera flessione rispetto alla settimana precedente.

Contrariamente alla settimana precedente, si denota una tendenziale flessione, sempre in termini moderati, nella crescita della curva epidemica. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a – 74 (- 29,2%), contro i + 27 nuovi casi (+11,9%) della scorsa settimana che già, comunque, si attestava su bassi livelli complessivi di criticità.

Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 168 (69,1%), contro 166 (68,3%) della scorsa settimana, i 155 (63,8%) di due settimane fa.

Interessante è notare come la situazione del comune di Zanica, che ancora la scorsa settimana presentava un tasso di 4,0 per 1.000 (3,6 due settimane fa), nella settimana osservata mostra una tendenza al “rientro” dei livelli di criticità, con un tasso di incidenza negli ultimi sette giorni pari a 0,9 per mille. Questo grazie all’importante intervento attivato dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Bergamo in stretta collaborazione con il Comune e la scuola interessata al focolaio.

Nella settimana osservata nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. Anche questa settimana l’Ambito della Valle Brembana non rientra in questo status per un solo nuovo caso sui 7 giorni monitorati.

I dati di incidenza a livello provinciale (come detto, pari a 16 per 100.000) si confermano al di sotto della media nazionale. L’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, evidenzia un aumento importante dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 41 per 100.000 abitanti (18/10/2021 - 24/10/2021).

Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale. L’ultima valutazione di copertura a livello provinciale (dato aggiornato al 2 novembre 2021) evidenzia come l’88,52% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino; una quota pari all’ 85.2% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose).

