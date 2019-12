Un’ambulanza in una foto d’archivio

In panchina con l’Accademia Valseriana

Malore, muore dirigente della squadra Silvano Zanotti è deceduto nel pomeriggio di sabato 7 dicembre alla partita tra Oratorio Pedrengo e Accademia Val Seriana del campionato Csi dilettanti a undici. Lunedì 9 i funerali.

Gli ultimi attimi Silvano Zanotti, 86 anni, li ha vissuti lì: sul campo di calcio che tanto amava, a guardare i suoi ragazzi dell’Accademia Valseriana. Lui che da dirigente accompagnatore della squadra era legato a ogni giocatore e viveva delle loro partite di ogni settimana.

È successo tutto velocemente nel primo pomeriggio di sabato 7 dicembre: il tempo di sedersi in panchina per assistere al fischio d’inizio della partita tra Oratorio Pedrengo e Accademia Valseriana del campionato Csi dilettanti a undici, poi il malore fatale. Inutile l’utilizzo del defibrillatore e nulla hanno potuto anche i soccorsi arrivati prontamente sul posto. Zanotti – ex operaio di Pontenossa – è deceduto. Lunedì 9 dicembre alle 14,30 il funerale nella chiesa di Ponte Nossa, mentre da domenica 8 dalle 17 sarà istituita la veglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA